'Ik heb nooit de kans gehad die mensen te bedanken'

Carel Bruring wil met de auto naar Grieken­land om vluchtelin­gen te halen

27 november GOES - Duizend vluchtelingen uit Griekse opvangkampen halen en naar Nederland brengen. Met dat doel reizen tientallen Nederlanders over een maand met hun eigen auto naar het Zuid-Europese land. Carel Bruring uit Goes wil meegaan. ,,De leefomstandigheden in de vluchtelingenkampen zijn erbarmelijk’’, vindt hij.