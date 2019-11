‘Ik heb me altijd ouder gevoeld dan mijn leeftijd’

Nellie de Smit-Hoogeste­ger verloor een arm tijdens de bevrijding van Nisse

12:00 Dit is het negentiende deel van de serie waarin Zeeuwse ooggetuigen verhalen over hun leven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vandaag vertelt de 82-jarige Nellie de Smit-Hoogesteger over de bevrijding van Nisse: ,,Moeder was op haar boers. In de boerderij zagen we pas dat haar zondagse schort helemaal onder het bloed zat. Mijn bloed.”