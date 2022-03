‘Ik heb jarenlang een kangoeroe opgevoed, die na vrijlating terug bleef komen’

,,Ik ben geboren in Oosterland. De eerste acht jaar van mijn leven heb ik daar gewoond. Ik speelde vaak op het dorp met vriendinnetjes en mijn neefje Steven. We verhuisden op mijn achtste jaar naar Dreischor. Daar is mijn zusje geboren. Ik zat er op een kleine, maar fijne school en had er veel vriendinnetjes. Op blokfluitles bij juf Riet en op jazzballet bij juf Elly. ’s Zomers gingen we vaak naar de dijk om te zwemmen in de Grevelingen of naar het strand. In de vakanties ging ik altijd logeren bij mijn oma in Sirjansland. Daar had ik ook een vriendinnetje.”