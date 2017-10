'Ik ga op mijn 95-ste toch niet verdrinken'

Nel is de schrik inmiddels redelijk te boven. ,,Ik heb wel een tijdje slecht geslapen. Ik zag alsmaar dat water op me afkomen. Het was toch wel een eng avontuur. Vannacht sliep ik voor het eerst goed. Maar ja, ik ben er nog.'' Na de eerste emotionele momenten komen zondag van weerskanten al snel de verhalen en grappen los.



Franka: ,,Het tasje van Nel zag eruit als een vissenkom vol pasjes en spulletjes.'' Of de stinkende schoenen van Corry: ,,Die had ik aangehouden toen ik het water inging omdat er ratten zitten in de gracht. Daar wilde ik niet in stappen. Maar ik trapte wel in een velg.'' En de duw van Martha: ,,Daar hebben we wel om om gelachen. Corry stond aan de kant en ik heb haar geduwd omdat ik er anders niet langs kon.'' Iedereen barst in lachen uit als Franka vertelt dat ze eigenlijk niet van van water houdt: ,,Zwemmen is voor vissen hoor.''