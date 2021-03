Ik ga hoe dan ook stemmen

De zwembaden staan in de startblok­ken maar hebben nog wel een achter­stand weg te werken

13 maart GOES - De Zeeuwse zwembaden gaan weer open. Niet voor recreatief zwemmen, alleen voor zwemles. Bij Omnium in Goes staan ze in de startblokken en kan vanaf dinsdag de inhaalslag op de wachtlijst beginnen. En dat is hard nodig want die groeit met de dag.