,,Toen ik klein was, was het mijn grootste droom om op een racefiets te zitten. Alles trok mij aan in de wielersport. Het materiaal, de snelheid en alles wat bij koers hoort. Op mijn twaalfde jaar kreeg ik van mijn ouders mijn eerste racefiets. Niet de snelste, nieuwste of beste, maar mijn eerste droom kwam uit. Na af en toe een rondje rijden wide ik meer en kwam ik uit bij een Zeeuws tourclubje, dat mij doorverwees naar ZRTC Theo Middelkamp. Daar ben ik snel gegroeid en heb ik ontzettend veel geleerd. Na een tijdje trainen met leeftijdsgenoten, ging ik wedstrijden rijden. Zo is het allemaal begonnen.”

,,Wij rijden diverse meerdaagse koersen in heel Europa. Ik werk samen met mijn trainer om een zo goed mogelijke wielrenner te worden. Te pieken in prestaties wanneer het moet. Hij maakt mijn schema’s. Buiten de wedstrijden om zit ik zo’n tien uur per week op de fiets. Daarnaast core stability en krachttraining. Eén dag rust per week. Rust is geen training, maar wel even belangrijk. De wedstrijden verschillen. Het leukste zijn toch de meerdaagse koersen. Vorig seizoen reden we de driedaagse koers Tour de L’ain in Frankrijk. Het voorprogramma voor de profs.”