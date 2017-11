'Ik dacht echt dat ik doodging. Die kogel komt zo en dan is het zwart'

OOSTBURG -,,Ik dacht écht dat ik doodging. Ik heb me schrapgezet en gedacht: Die kogel komt zo. En dan is het zwart in een keer." In de aula van het Zwin College in Oostburg is het oorverdovend stil. Driehonderd leerlingen hangen anderhalf uur ademloos aan de lippen van Ferry Zandvliet. Daar kunnen de docenten een puntje aan zuigen.

De Rotterdamse Ferry Zandvliet (39) ontsnapte in 2015, samen met zijn maten Bob, Frank en Dexter, aan de terreuraanslag in zaal Le Bataclan in Parijs waar hij een concert van The Eagles of Death Metal bezocht. Drie schutters openden het vuur op het publiek. Er vielen 89 doden. Zandvliet zou erover zeggen: ,,Eén op de drie heeft die avond een kogel gehad." Elders in Parijs werden die avond nog twee aanslagen gepleegd. In totaal vonden die avond 129 mensen de dood.

De onwerkelijke gebeurtenis, het leven met angst, het loslaten van boosheid en de wil het leven op een positieve manier terug op te pakken drijven Zandvliet zijn verhaal te vertellen. Deze keer op uitnodiging van Rotary Oostburg, in het kader van de Theo Boogaard-lezing. Boogaard (twee jaar geleden overleden) was een gevierd Rotarian en was vroeger rector van Sint Eloy, de voorganger van het Zwin College.

De leerlingen van de bovenbouw van het Zwin College hadden Zandvliet zelf als spreker gekozen. En wat haast geen docent ooit lukt, de aandacht vasthouden van pubers, lukte Zandvliet zonder enige moeite. Natuurlijk, zijn verhaal is bloedstollend. Tot in de details vertelt hij over die avond die zijn leven voorgoed veranderde. Hoe het 'reptielenbrein', je oerinstinct, het overneemt om in leven te blijven.

Zandvliet sprak de vader van een van de terroristen die hem onder vuur nam. ,,Ik ben niet boos op hem. Ik heb die avond boosheid op zijn ergst gezien. Ik heb dat sindsdien achter mij gelaten."

De aanslag veranderde Zandvliet. De steun die hij nadien ontving, van familie, vrienden, maar ook veel wildvreemden, hebben hem gevormd. ,,Ik heb de regie teruggepakt, je bent zelf de regisseur van je leven. Ik wil mijn leven niet laten leiden door angst. Ik heb een tweede kans gekregen en het leven is nu nóg mooier."

Zandvliet wordt gevraagd of hij nog steeds zoveel emoties voelt als hij zijn verhaal vertelt. ,,Steeds minder", zei Zandvliet. ,,Erover vertellen, helpt. Uiteindelijk gaat het er niet zozeer om wat je is overkomen, maar wat je er vervolgens in je leven mee doet."