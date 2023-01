‘Ik dacht dat ik zou verdrinken en vond het jammer dat ik niet oud zou worden’

Riet Hage, Oosterland

,,Op zondagmorgen 1 februari werden wij door de politie gewekt met de woorden: ,,Probeer zoveel mogelijk mensen wakker te maken. De dijken staan op doorbreken.” Het stormde en het was springtij, en ook was er sneeuw. Met mijn zusje gauw naar een tante om ze te waarschuwen. Al snel kwam het water al in hun bedstede. Mijn oom vroeg: ,,Wil je het varken meenemen”, want zijn hok stond al in het water. Ik heb nog geprobeerd de naam van Oom Willem op het varken te schrijven. Toen we weer thuiskwamen, waren mijn ouders en broer bezig de meubels en kat naar boven te brengen. Mijn ouders hadden een meubelzaak en waren kruideniers, dus er was eten genoeg. Er kwamen steeds meer familieleden bij ons naar boven. Het water steeg snel. Mijn vader en broer hebben een gat in het dak gemaakt en de toonbank met veel moeite op het dak gekregen, zodat we wat beschut zaten tegen die vreselijke storm.