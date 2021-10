Ik ben trots op de Kustmarathon

WOZ-waar­de van Zeeuwse huizen stijgt zes procent: bekijk de stijging per gemeente

30 september VLISSINGEN - De gemiddelde WOZ-waarde van Zeeuwse woningen is in één jaar tijd met zes procent gestegen. Een huis in Zeeland was begin dit jaar gemiddeld 228.000 euro waard; een jaar eerder was dat 215.000 euro.