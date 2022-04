Ik ben trots op Bløf

Bløf viert vandaag en morgen het 30-jarig bestaan. Bas Kennis (48, toetsen): ,,Ons eerste optreden was een jaar na onze oprichting, festival Mosselrock in Yerseke. Ik denk voor een man of twintig.’’ Maar dat was toen. Nu, drie decennia later, is de Zeeuwse band al lang uitgegroeid tot een act waar geen mens omheen kan.