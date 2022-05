,,Ik ben niet zo honkvast, ze bakken overal brood”

,,Ik heb altijd in Plan West gewoond, iedereen kende elkaar daar. Thuis hing er een touwtje uit de brievenbus. Met alle buurtkinderen speelden we veel op het pleintje tussen de huizen. Ik kan me herinneren dat een van de leraren, meneer Pijpers, eens een wedstrijd had uitgeschreven. De mooiste tekeningen werden op de schuurtjes geschilderd. Toen we wat groter waren, mochten we wat verder weg en gingen we op de fiets naar het strandje van Borrendamme of Levensstrijd om te zwemmen. Zodra de lantaarnpalen aan gingen, moest je naar huis. Zo ging dat.”