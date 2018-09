‘Ik ben niet iemand die zijn zurigheid elke dag twittert’

Ziekenhuis Adrz sluit dialyseaf­de­ling Vlissingen en brengt die onder in Goes

14:42 VLISSINGEN - Ziekenhuis Adrz sluit per 1 november de dialyseafdeling in Vlissingen en concentreert die in Goes. Reden is dat steeds meer mensen gedialyseerd moeten worden en dat het lastig is om gespecialiseerde verpleegkundigen te vinden. Het openhouden van twee locaties kost daardoor extra veel geld.