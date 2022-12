‘Ik ben hier geaard. Mijn hart ligt nu bij deze gemeente'

,,Warm. Alleen maar goede herinneringen. Ik ben geboren in de Bellamystraat in Terneuzen en groeide op met vader en moeder en mijn acht jaar oudere zus Corine. Ik speelde vaak in ’t Laantje bij het voetbalveld van Terneuzense Boys. Fietsen. Gooien met die propellertjes uit de Esdoorn-bomen. Ik zat op basisschool De Zeemeeuw, ook toen ik op 7-jarige leeftijd naar de Zaanstraat verhuisde. Mijn moeder werkte destijds op de avondschool, het latere ROC.”

,,In groep 8 had politiek al mijn interesse. Ik richtte een fanclub op voor Hanja Maij-Weggen, destijds CDA-minister voor Verkeer en Waterstaat. Ik was vroeger een nerd. Las veel boeken: Pinkeltje, De Dolle Tweeling en ook wel De Kameleon-serie. Was het vakantie, dan ging ik naar de bibliotheek. Leende ik in de ochtend boeken om die overdag te lezen en nog voor sluitingstijd dezelfde dag weer in te ruilen.”