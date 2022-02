Ik ben bang voor een nieuwe storm

column oscar garschagen ‘Je moeder was in het kamp zo sterk als bamboe’

Latrines schoonmaken, hout hakken en water sjouwen in de Jappenkampen kon je moeder als een meisje van 14 beter dan een volwassen vrouw, want ze was sterk als bamboe. Ik hoor het mijn grootmoeder, ook een taaie, weer vertellen. Maar traumatischer dan de bijna drie kampjaren op Java waren voor mijn moeder de weken na de bevrijding van Nederlands-Indië in augustus 1945 door de Britten, die zogenoemde Bersiaptijd.

