Ik ben bang dat het vuurwerk dit jaar uit de klauwen loopt

Plan inwoners Oostkapel­le komt er: buiten­plaats wordt herbouwd

OOSTKAPELLE - Wat begon als een idee van een aantal inwoners van Oostkapelle wordt in 2023 realiteit. Dan staat op het Knotwilgterrein, in het hart van het dorp, een replica van een buitenplaats. Daar kunnen straks acht families wonen in een gebouw dat heel erg lijkt op het buiten dat daar eind zeventiende eeuw gebouwd werd door Willem le Sage (1646 - 1721), Heer van Oostkapelle.

