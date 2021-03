Ik begrijp niet waarom de terrassen niet open zouden mogen

Roat zamelt kunstwer­ken in over de lichtpunt­jes van de Vlissin­gers

28 februari VLISSINGEN - Een groot verzamelkunstwerk met alle lichtpuntjes van de Vlissingers in coronatijd. Dat wil welzijns- en opbouwstichting Roat voor elkaar krijgen. Onder de titel ‘Vlissingen in Perspectief’ roept Roat mensen op om hun lichtpunt te schilderen, tekenen, borduren, beschrijven, haken of te bezingen in een rap. De kunstwerken worden samen tentoongesteld.