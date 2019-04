IJzendijke hondenpoepvrij? ‘Leg dan op z'n minst poepzakjes neer’

Dorpsraadbestuurder Bea Logtenberg, die zelf iedere dag haar hond uitlaat in het dorp, ergert zich enorm aan de veldjes. ,,Als de gemeente zulke veldjes toestaat, moeten ze in wekelijks iemand sturen om de poep op te ruimen. Op deze manier is de stank te erg” , zegt ze. De actie van de dorpsraad heeft wat geholpen, maar is nog niet genoeg. ,,Op het parkje waar we deze actie hielden is duidelijk te zien dat mensen zich er meer bewust van zijn. Hier wordt het vaker opgeruimd.”

In 2018 zijn er in de gemeente Sluis geen boetes uitgedeeld voor het niet opruimen van hondenpoep. Het gemeentebestuur ziet meer in het plaatsen van afvalbakken en dispensers met zakjes, laat een woordvoerder van de gemeente weten. Of die er daadwerkelijk in IJzendijke komen, is nog niet duidelijk. Volgens de gemeente is het moeilijk om hondeneigenaren te betrappen. ,,Op locaties waar, voor zover ons bekend, de overlast groot is proberen wij extra toezicht uit te oefenen. Voordat we kunnen beboeten, moeten overtreders op ‘heterdaad’ worden betrapt. Mocht een hondenbezitter nalaten poep op te ruimen, dan wordt hij of zij in eerste instantie altijd verzocht de overlast met een zakje weg te nemen.”