IJslandse indie-folkrock van Arstidir in Goes: muziek die dwingt tot luisteren

Poll Lerarente­kort in Zeeland wordt steeds nijpender

16 januari GOES - Het tekort aan leerkrachten op de Zeeuwse basisscholen wordt steeds alarmerender. ,,De situatie is meer dan nijpend", zegt Pim van Kampen, voorzitter van de Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland (CPOZ). ,,Het water is al over onze lippen heen. We moeten af en toe groepen naar huis sturen.”