IJsbanen in Zeeland: van riengrieën op ’t ies tot schaatsen in je zwembroek

Zeeland Houdt Van Schaatsen zet van 28 november tot en met 13 januari weer een ijsbaan op de Markt in Middelburg . Die leent zich voor veel meer dan alleen glijden op het gladde ijs. Het Middelburgs Curling Kampioenschap krijgt twee keer zo veel ruimte en zijn helemaal overdekt. Na het succes van vorig jaar vindt op 12 december de tweede editie van Riengrieën op ’t ies plaats. En op 1 januari is er de alternatieve nieuwjaarsduik: schaatsen in je zwembroek.

Blind

De ijsbaan in Goes staat van 7 december tot en met 5 januari op de Grote Markt. Daar kun je onder meer zwierend over het ijs op de walsmuziek van Andrë Rieu. Op 3 januari is de baan ’s ochtends gereserveerd voor mensen die blind of slechtziend zijn.