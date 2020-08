Iets minder Zeeuwse auto’s gingen vorig jaar in vlammen op

Zeeland is een van de weinige provincies waar het aantal autobranden vorig jaar is afgenomen, zo blijkt uit cijfers die het Verbond van Verzekeraars vandaag heeft gepubliceerd. Landelijk nam het aantal autobranden met 12 procent toe: van 4399 naar 4941. Het verbond noemt de stijgende trend ‘zeer zorgelijk’. ,,Een autobrand in een woonwijk heeft namelijk een enorme impact op het veiligheidsgevoel van de inwoners.”

De meeste Zeeuwse autobranden doen zich voor in de gemeente Vlissingen. In de afgelopen vier jaar waren dat er in totaal 54. Terneuzen doet daar weinig voor onder met 50 incidenten. Goes volgt met 41 branden. Opvallend is dat op Noord-Beveland in vier jaar tijd slechts 3 autobranden werden geteld. Dat zijn er veel minder dan in de rest van de provincie. De gemeente met het op een na laagste aantal is Kapelle, met 14 incidenten.