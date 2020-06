Iets meer vaccinaties, maar nog altijd 1 op de 10 Zeeuwse peuters tegen geen enkele ziekte ingeënt

Veel mitsen en maren, maar een ‘nee’ tegen compensa­tie mariniers­ka­zer­ne zit er niet in

29 juni MIDDELBURG - Over de extra beveiligde gevangenis worden wenkbrauwen gefronst en afschaffing van de tol in de Westerscheldetunnel had er ook wel bij gemogen, maar een meerderheid van de Statenfracties is tevreden over het compensatiepakket voor de marinierskazerne. ,,Het kan altijd beter”, zegt Kees Bierens (VVD), ,,maar op enig moment moet je de conclusie trekken: meer zit er niet in.”