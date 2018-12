Iemand weet wat er met Herman is gebeurd, en die zal ooit praten

In juni hoorde Hermans broer Cees Ploegstra dat de politie en het Openbaar Ministerie een ultieme poging gingen doen om een antwoord te krijgen op de vraag die zijn familie al sinds 2010 bezighoudt: wat is er met Herman gebeurd? ,,We dachten toen: slechter dan de eerste keer kan niet. Men heeft in 2010 steken laten vallen, juist op het moment dat je de meeste informatie had kunnen krijgen. We zijn er nog altijd onwijs blij mee dat het coldcaseteam de zaak dit jaar heeft opgepakt”, zegt Cees Ploegstra, ruim een half jaar later.