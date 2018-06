Iedereen wil tegenwoordig wel bij de brandweer

monnikenwerk Feest in de strandkerk

8:00 “Natuurlijk moeten we met Fleur nog wel naar Zoutelande”, klonk het toen we met vrienden uit de andere kant van het land het programma voor een paar dagen Zeeland doorspraken. Bløf maakte een oorwurm met ‘Zoutlande’ en de jongere in het gezelschap wilde zo’n strandhuis weleens zelf zien. Zit de hit in je hoofd, krijg ‘m er dan maar eens uit. In de auto op weg naar de Toeristenkerk in de badplaats kan ik het neuriën niet laten.