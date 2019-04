‘Iedereen is doodsbang’ in de Zeeuwse weeshuizen in Sri Lanka

VIDEO De groente­boer komt met een spectacu­lair uitvouw­kraam op de markt in Goes

20:40 GOES - Op de markt van Goes staat sinds kort een opvallende verschijning. De groentekraam van Peter van Vliet meet bij aankomst slechts 2 bij 5 meter. Maar uitgevouwen en -geschoven neemt hij opeens 14 bij 6 meter in beslag.