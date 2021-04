Iedereen in Heinkenszand kent de friet bakkende pakketbezorger, maar nu houdt Lars ermee op

Proost opent de deuren: in deze slijterij 2.0 draait het om drank, eten én beleving

30 maart ZIERIKZEE - Je kunt er binnenlopen voor een goede fles wijn of een lekkere whiskey, maar óók voor een broodje zalm met een schuimpje van gin en tonic. Proost, de drankenwinkel die woensdag opent naast de Lidl in Zierikzee, is een slijterij 2.0. Drankenzaak én brasserie ineen.