Iedereen bij het waterschap kijkt nu naar Marien Weststrate

Rogier de Jong debuteert met Memento: ‘Voor Willemien, maar anders dan ze dacht’

19:30 AARDENBURG - Willemien wist dat ze niet lang meer had. In het jaar 2000 werd borstkanker geconstateerd. Leuk als je ons leven opschrijft als ik er niet meer ben, zei ze tegen haar man Rogier. In 2003 overleed ze.