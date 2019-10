Iedere dag worden in Zeeland twee auto’s opzettelijk beschadigd

De meeste incidenten vonden het afgelopen jaar plaats in Terneuzen en Vlissingen, met respectievelijk 120 en 115 gemelde incidenten. Ook in Goes en Middelburg was het met 75 gevallen vaak raak. Relatief gezien was men in Vlissingen het vaakst slachtoffer: zes op duizend auto’s werden in de Walcherse stad beschadigd. In Noord-Beveland komt autovandalisme met vijftien gevallen in het afgelopen jaar het minst voor.