Iedere dag heeft wel een kattenfoto-momentje

,,Ik heb een jaar lang iedere dag mijn katten gefotografeerd”, vertelt Jolanda Boekhout uit Kamperland. ,,Gewoon met mijn telefoon. En ik heb twee jaar een online cursus gegeven voor een Amerikaanse fotosite. Die beide dingen heb ik nu gecombineerd in het boek Poes, poes, poes.” En zo kunnen we nu kennis maken met Tara, Blackie en Piet, de hoofdrolspelers.

Drie doodgewone poezen met een leventje vol vaste gewoonten. Want Tara, Blackie en Piet zie je vaak in combinatie met een beker koffie en een groene ochtendjas. Lui liggen soezen is ook favoriet. ,,En ze kijken wel heel vaak uit het raam”, lacht Boekhout. En dat is eigenlijk wel een van de belangrijkste tips uit het boekje. Leer kijken naar het gedrag van je poes. ,,En één belangrijke tip: heb altijd je telefoon bij de hand.”

De foto hoeft niet perfect te zijn

De fotografietips in het boek zijn praktisch en laagdrempelig. Allemaal gebaseerd op de mogelijkheden van een telefoon. Je leert iets over compositie, over scherpte (let op de ogen) en hoe je je kat kan verleiden om iets te doen. ,,Wat ik mooi vind aan deze manier van fotograferen is dat het niet perfect hoeft te zijn. Dit is hun dagelijkse leven, inclusief de bloopers of de dagen dat het gewoon niet zo goed lukt. Je creëert zo niet alleen een band, je hebt ook hele mooie foto’s van je kat.”

Poes, poes, poes is verkrijgbaar via De Drukkerij in Middelburg of te bestellen via de website poespoespoes.nl. Wie liever een e-book heeft: die is ook te bestellen via de site.