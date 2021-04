Idee voor wisselpolders krijgt nauwelijks een kans in Zeeland: plan ligt al snel achterin de ijskast

Gedeputeer­de Van der Maas: Nu met minister om tafel, geld voor tolvrije tunnel moet uit Den Haag komen

8 april MIDDELBURG - Eindelijk duidelijkheid! Gedeputeerde Harry van der Maas is blij met de onderzoeksrapporten naar een tolvrije Westerscheldetunnel, dat er helderheid is over de kosten van het versneld tolvrij maken. ,,En”, voegt hij toe, ,,het is vooral goed dat duidelijk is dat het heffen van tol belemmerend werkt voor de Zeeuwse arbeids- en woningmarkt en economie.”