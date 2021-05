Ic’s in Zeeland liggen vol, ziekenhuizen piepen en kraken in hun voegen

Klaasje Klungel en het badkamer­man­ne­tje of De geschiede­nis van Middelburg: literaire wandeling boeit jong en oud

2 mei MIDDELBURG - ,,Nog eentje?” Ja hoor, Astrid Rutten mag nog wel een verhaal voorlezen. Het eerste verhaal over Klaasje Klungel viel in goede aarde bij de kinderen die langskwamen in de Graanbeurs van Middelburg tijdens de Kunstroute. ,,Deze gaat over het badkamermannetje.”