Iconen schilderen is mediteren voor Ilona Schmit uit Kattendijke

COLUMN MAAN LEO Kafka, híér!

8:00 Ik wil een hondje. Bijgevolg zou ik me moeten bezighouden met de vraag of ik zo’n dier bij het asiel of bij een fokker moet halen, wat het juiste ras is en of mijn echtgenoot wel bereid is mijn schattebout uit te laten. Maar eigenlijk kan ik alleen maar denken aan de naam. Dat wil zeggen: de ideale naam, die zowel luchtig als diepzinnig is, grappig en gevat, perfect passend en tegelijk heerlijk ongepast. Om de keuze te vergemakkelijken heb ik allerlei hondennamen gecategoriseerd.