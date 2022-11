Ichelles familie kijkt Sandra H. recht in de ogen: ‘Jij loste dit probleem op met een horrorverhaal’

dag huis! Wim van Houten: ‘Zeeland is mijn plek. Ik hoef niet terug naar de Randstad’

Voor Wim van Houten is zijn woning aan de Zandweg in Burgh-Haamstede te groot om in zijn eentje te blijven wonen. De geboren Amsterdammer trok er samen met zijn partner begin 2006 in. Hij voelt zich zestien jaar later een halve Zeeuw. Na de verkoop betrekt hij een appartement, elders op de kop van Schouwen-Duiveland.

6 november