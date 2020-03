IC-verpleegkundige Ezra: ‘We putten veel hoop uit de saamhorigheid’

Hoe is het werk op de IC momenteel?

,,Het is best druk. We hebben een extra IC opgebouwd. Naast de normale twaalf bedden nog een tweede IC met zes bedden. En we werken aan nog meer IC-bedden. Niet alle bedden liggen nu vol, maar we hebben nu veel patiënten aan de beademing liggen en daarnaast is het zo dat de mensen ook langduriger aan de beademing liggen. We hebben wel vaker een drukke periode, maar nu is het langdurig druk. Maar wat het met name druk maakt, zijn alle beschermingsmaatregelen die we nu moeten nemen. Je loopt niet zomaar een kamer in. Je moet eerst alle beschermende kleding aan en dat kost tijd. Je moet goed nadenken wat je doet.”