IC-medewerkers van Adrz in Goes zingen voor coronapatiënten

EENS EEN ZEEUW Manfred woont in Delft, maar spreekt nog altijd de taal van het Land van Hulst

9:00 Manfred Ivens (55) woont in Delft en groeide op in Graauw, in het Land van Hulst. Dat is officieel natuurlijk Zeeland, maar hij gaat er prat op dat hij uit Zeeuws-Vlaanderen komt. Want zonder in clichés te willen vervallen, er is toch een wezenlijk verschil tussen Zeeuws-Vlamingen en ‘overkanters’.