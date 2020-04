Ian Mostert biedt stedelingen ruimte in de natuur; ‘Ik voel me Zeeuws, maar ben ook Rotterdammer’

,,Ons huisje aan de Noordweg was oud. Je kon aan de gaten in de muur zien hoe hoog het water stond tijdens de watersnoodramp in 1953. Ik ben de oudste zoon, anderhalf jaar later kwam broer Freek, vier jaar later Ilja (die nu stadsarchivaris is van de gemeente Schouwen-Duiveland) en nog later, toen we aan de Generaal Eisenhowerlaan woonden, werd Laurens geboren. Toen ik van de Vrijeschool Zeeland eens naar huis liep, zag ik een ambulance keren bij de aan te leggen rondweg (President Rooseveltlaan). Later bleek dat mijn moeder erin lag en dat Ilja geboren werd.”