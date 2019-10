HZ voor de eerste keer in finale RAAK-award met onderzoek naar mosselbanken

VLISSINGEN - HZ-promovendus Jildou Schotanus (28) is met haar onderzoek Meerwaarde met Mosselen genomineerd voor de RAAK-award, een prijs voor toonaangevend praktijkonderzoek van hogescholen in Nederland. Het is de eerste keer dat de HZ in de finale staat. De winnaar krijgt 10.000 euro.