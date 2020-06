HZ Vlissingen blijft ondanks coronacrisis in trek bij internationale studenten

Een kleine zeshonderd buitenlandse jongeren heeft zich tot nu toe aangemeld om in september een studie aan de Zeeuwse hogeschool te beginnen. Bijna de helft van hen komt van buiten Europa. ,,Vooral die groep is een hele onzekere factor”, zegt John Dane, voorzitter van de raad van bestuur van de HZ. ,,Jongeren uit Vietnam hebben bijvoorbeeld nog niet eens een diploma, omdat hun examens niet doorgingen. Daarnaast speelt het imago van Nederland een rol: we zijn toch een top-tien-coronaland. We roepen internationale studenten op vooral wel naar Zeeland te komen. We staan in voor hun veiligheid. Maar als we door een nieuwe lockdown alleen online lessen kunnen bieden, dan is het de vraag of ze het nog interessant vinden om aan de HZ te studeren.”