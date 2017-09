HZ-studenten van Sint-Maarten zamelen geld en goederen in

VLISSINGEN - Geld is vanzelfsprekend welkom, maar ook allerlei goederen, zoals kleding, toiletartikelen en medicijnen. Vijf studenten van de HZ University of Applied Sciences die zelf van Sint-Maarten komen, voeren al de hele week actie voor het getroffen eiland.

Briana Halley, Trevian Liburd, Sheldon Ellis, Brian Zhang en Matthew Halley hebben allemaal hun eigen verhaal. ,,Zeker de eerste dagen waren heel emotioneel, omdat ik geen contact kon krijgen met mijn familie", zegt Briana. ,,Je voelt je ook schuldig omdat ik wel eten en drinken, schoon water en een bed heb en veel mensen daar niet."

Trevian is net in Vlissingen gearriveerd. Zij heeft de orkaan zelf meegemaakt. ,,Het was onwerkelijk. Alles vloog door de lucht en zelfs trucks werden omvergeblazen. Straten stonden onder water en overal liggen brokstukken."

Wederopbouw

Haar eigen onderkomen en dat van haar moeder hebben het natuurgeweld redelijk doorstaan. Anderen kwamen er minder goed van af. ,,Veel huizen hebben geen dak meer, of de complete voorgevel is verdwenen", zegt Trevian. ,,Maar de wederopbouw is al begonnen. Iedereen helpt de ander. Dat is mooi om te zien. Men geeft echt om elkaar. Het is nu belangrijk dat er zo snel mogelijk meer eten en drinken komt."

Ondanks de situatie is ze toch naar Vlissingen gereisd. ,,Je wil daar helpen, maar mijn moeder zei: vanuit Nederland kun je meer doen." Ook haar medestudenten besloten voorlopig niet naar Sint-Maarten terug te gaan. ,,Mijn moeder raadde het af, want er is nauwelijks genoeg water en voedsel", zegt Matthew, een neef van Briana. ,,Ik kan wel helpen met de wederopbouw, maar zonder eten en drinken ben je alleen maar een extra probleem."

Actie op de HZ

Vanuit Vlissingen kunnen ze meer betekenen. Samen met Sheldon, wiens ouderlijk huis compleet is weggevaagd, kwam Matthew met het plan voor een actie op de HZ. De anderen sloten vrijwel direct aan. De oogst tot gistermiddag: ruim 600 euro (deels al gebruikt om hulpgoederen te kopen), een dozijn tassen met kleding en nog meer nuttige waar.

Wie doneert krijgt een zonnebril. Dat is een aardigheidje van de HZ, die de actie ook ondersteunt door te zorgen voor opslagruimte en vervoer. Vrijdag, de laatste dag van de actie, gaan de hulpgoederen naar Rotterdam, om vanuit daar naar Sint-Maarten te worden verscheept.