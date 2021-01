HZ-studenten onderzoeken hoe mensen meer bonen en minder dieren kunnen gaan eten

Stop op kustbebou­wing in verkie­zings­pro­gram­ma: ‘Het is wel genoeg geweest’

13 januari MIDDELBURG - Een stop op de toeristische kustbebouwing. Dat besluit neemt het PvdA-congres later deze week op in het verkiezingsprogramma op voortel van de PvdA in Zeeland. Initiatiefneemster Statenlid Inez Flameling: ,,De kust wordt steeds voller met villaparken. Het is wel genoeg geweest.”