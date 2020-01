HZ-studenten hebben de opdrachten voor het uitkiezen

VIDEO Zeeuwen verbijs­terd: ‘Schaf het leger dan maar helemaal af’

17:58 VLISSINGEN - Tientallen Zeeuwen reageren op social media verbijsterd, boos en teleurgesteld op het nieuws over de marinierskazerne die niet meer in Vlissingen komt. Het vertrouwen in de politiek is bij velen weg. ,,Zeeland heeft er nooit toe gedaan in Den Haag, vroeger niet, nu niet en in de toekomst ook niet", vat Maurice Hartman het gevoel van veel Zeeuwen samen op de Facebookpagina van deze krant.