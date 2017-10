HZ krijgt meer aanmeldingen studenten

Veruit de meeste aanmeldingen komen uit Nederland: 1251. Het aantal buitenlanders dat in Vlissingen wil studeren stijgt ook. Voor komend seizoen zijn het er 161, tien meer dan in 2016 en elf meer dan in 2015. In februari verwacht de HZ nog een groep van 25 tot 35 internationale studenten voor het nieuwe semester. Die zijn niet in de huidige cijfers opgenomen. Het definitieve aantal nieuwe studenten wordt pas in januari bekendgemaakt. Hogescholen hebben immers tot 1 december de tijd om wijzigingen door te voeren.