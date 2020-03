HZ en UCR blijven tot 1 juni gesloten

Bouw New York Pizza in Goes begonnen, ook Dunkin’ Donuts in pand

8:45 GOES - De bouw van de vestiging van New York Pizza op de foodkavel aan de A58 bij Goes is deze week begonnen. Zolang het veilig is gaat de bouw door en zal de opening deze zomer plaatsvinden, laat het bedrijf weten. Het pand zal worden gedeeld met Dunkin’ Donuts en beide restaurants hebben zowel een zitgedeelte, een terras en een pizza-drive-thru. Dat laatste is een primeur voor Nederland.