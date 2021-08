HZ en Scalda zijn blij, want studenten kunnen weer elke dag de collegebanken in: ‘De meesten snakken ernaar’

video Eindelijk weer plonzen in Zeeuwse buitenba­den: ‘Wat hebben we dat gemist’

12 augustus De buitenbaden beleven een kwakkelzomer. Te vaak regen en dikwijls te fris. Als het dan weer eens zomert, loopt het storm, zoals bij het Julianabad in Arnemuiden. Daar duikt Sandra Wondergem met haar zonen Joey en Levi het water in. ,,Een dagje buitenbad, wat hebben we dat gemist.”