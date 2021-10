HZ en Scalda presenteren nieuwe opleiding ‘groen en dier’

Zeeuwse paden in de mooiste wandelliteratuur

18 oktober Wandelen was een ritueel dat hoorde bij saaie zondagen. De straten waren even duf als de huiskamer. De minuten duurden een eeuwigheid en de lucht was grijs. Remco Campert beschreef het treffend in ‘Een eindje wandelen’. Zijn wens wanneer het ‘hele erge voorstel’ klonk, luidde: ‘Kon je op dat moment maar onzichtbaar worden of héél oud en ziek en bedlegerig!’