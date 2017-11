HZ en Avans beginnen nieuwe opleiding in leeg belastingkantoor Roosendaal

ROOSENDAAL - Avans Hogeschool begint samen met HZ University of Applied Sciences een nieuwe opleiding in het voormalige belastingkantoor in Roosendaal. Dat hebben beide hogescholen en de gemeente Roosendaal bekendgemaakt.

De twee scholen gaan daar een zogeheten Associate Degree Academie beginnen: een tweejarige praktijkgerichte opleiding tussen mbo- en hbo-niveau in. ,,We denken dat dit een gat in de markt is, zeker in zuidwest-Nederland'', zegt Paul Rüpp, bestuursvoorzitter van Avans Hogeschool. ,,Denk aan mensen die door willen stromen vanuit het mbo, maar ook aan mensen die bij het hbo zijn uitgevallen, of opnieuw willen beginnen.''

Er moeten in Roosendaal straks ongeveer dertien opleidingen te volgen zijn, onder andere op het gebied van communicatie, marketing, engineering, logistiek en management. Adri de Buck, bestuursvoorzitter van HZ: ,,We kijken samen met het beroepenveld in deze regio wat er eventueel nog meer nodig is.''

1.500 studenten

Avans en de HZ willen in september beginnen met zo'n 200 studenten, binnen een paar jaar moet dat uitgegroeid zijn naar 1.200 tot 1.500 leerlingen. ,,We hebben ongeveer 800 studenten per jaar nodig om rendabel te zijn. Er zal naar verwachting straks tussen de 70 en de 100 man personeel op de school rondlopen. Om dat allemaal mogelijk te maken, moet het gebouw ingrijpend worden verbouwd. De scholen investeren hier samen 4,5 miljoen euro in. Die operatie richt zich eerst op de eerste twee verdiepingen, de rest volgt later.