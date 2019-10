Huurders testen varianten elektrisch verwarmen

Ook giftige stoffen in de grond vertragen bouw in Zeeland

17:25 AAGTEKERKE - De bouw en wegenbouw stagneert niet alleen door de stikstofcrisis. Ook de nieuwe norm voor omgang met grond, de PFAS, een verzamelnaam voor 6000 giftige stoffen die vooral in bovenste grondlagen schuilen, hakt er diep in. ,,Heel de markt komt zo stil te liggen”, zegt directeur Piet de Visser van grondverzetbedrijf Melse Maljaars BV in Aagtekerke.