Huub van der Velden (91) uit Terneuzen staat aan het einde van zijn leven toch nog op de bok

Het was geen eenvoudig stuk dat hij moest leiden: het Largo uit het tweede deel van de negende symfonie 'Uit de Nieuwe Wereld' van Dvorak. ,,Maar met enorm mooie melodieën", vindt Van der Velde. ,,Ik heb geen partituur nodig. Ik heb het in mijn hoofd. Ik heb de afgelopen twee weken natuurlijk gerepeteerd." Zoals hij al heel lang doet: met de televisie op de zender Mezzo. ,,Zo heb ik in alle grote concertzalen van de wereld gestaan. Mensen die de huiskamer in keken, zullen me wel voor gek hebben verklaard. Maar dat trek ik me niet aan."

Muziek is de passie van Van der Velde. Zijn ouderlijk huis was vol muziek. Zelf speelde hij piano en cello. Maar een studie aan het Liszt Conservatorium in Boedapest werd afgesneden door de Tweede Wereldoorlog. ,,We kregen een Nederlandse dame als onderduikster in huis. Zij was docente aan het conservatorium in Parijs en gaf mij les."

Maar na de oorlog moest er gewerkt worden. Van der Velde koos de architectuur. En werd internationaal succesvol. ,,Ik heb over de halve wereld gebouwd. Had nog bouwoverleg met Beatrix en Claus op Drakensteyn. Ik ben er heel gelukkig in geweest. Maar de muziek bleef altijd trekken."

Het bleef zijn stil verdriet dat hij destijds niet voor de muziek kon kiezen. ,,Ik heb daar tranen om gelaten." Nu hij aan het einde van zijn leven komt, Van der Velde heeft botkanker en hemofilie, regelden zijn dochter en schoonzoon iets bijzonders: een gastdirigentschap bij het Zeeuws Orkest. De uitnodiging om een repetitie te leiden voor de najaarsconcertreeks van het orkest maakte Van der Velde heel gelukkig. ,,Ik was er dolblij mee." De Dvorak-symfonie staat vrijdag 10 november op het programma in de Grote Kerk van Zierikzee.

Dirigent Ivan Meylemans overlegt even met Van der Velde. ,,We doen eerst een half uurtje Mendelssohn en dan kom ik u halen." Als het zover is beklimt Van der Velde met gretigheid de trap naar het podium. Het orkest begroet Van der Velden met applaus. De baton is paraat maar liever werkt hij met zijn handen, vertelt hij de musici. Hij heft ze en het orkest zet in. Twintig minuten later, na applaus en felicitaties van Meylemans, staat Van der Velde met vaste stem de media te woord. Hij is diep ontroerd. ,,Hier heb ik lang op gewacht. Had ik nog maar meer tijd."