Hulpverlening rond overleden baby Middelburg schoot tekort

MIDDELBURG - De hulpverlening rond een gezin in Middelburg waarvan in 2016 een baby onder verdachte omstandigheden is overleden, werkte te veel langs elkaar heen. Dat concluderen de Inspecties Jeugdzorg, Gezondheidszorg en Veiligheid en Justitie na onderzoek. Naast dit onderzoek loopt er ook nog een strafrechtelijk onderzoek naar het overlijden.

De vier maanden oude baby werd 23 mei 2016 opgenomen in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Het jongetje had zwaar lichamelijk letsel. Een dag later is het kindje overleden. Vanwege het vermoeden dat de doodsoorzaak niet natuurlijk was, is in opdracht van de officier van Justitie op donderdag 26 mei door het Nederlands Forensisch Instituut sectie verricht.

Het gezin dat in Middelburg woonde en de laatste maanden in Veere verbleef, kreeg voor het overlijden al hulp van verschillende instanties. De Inspecties hebben nu onderzocht hoe het met de kwaliteit van de hulpverlening gesteld was, of er professioneel gehandeld is en of er daarbij tekortkomingen waren.

De eindconclusie luidt dat de professionals oog hadden voor de ontwikkeling en veiligheid van de kinderen. Maar dat ondanks de goede intenties en inspanningen, de hulpverlening tekort schoot omdat tussen de betrokken professionals onvoldoende verbinding tot stand kwam en onvoldoende integraal werd gewerkt. 'Zo vonden wisselingen in de regie plaats, was er vanuit het strafrechtdomein nog een tweede regievoerder en stemden beide regievoerders onvoldoende met elkaar af', schrijven de Inspecties.

'Niet alle betrokken professionals waren aanwezig bij de familienetwerkberaden en niet alle professionals beschikten in voldoende mate over alle beschikbare informatie. Plannen werden niet in samenhang uitgevoerd en doelen werden onvoldoende op elkaar afgestemd', staat in de conclusie.

Confronterend en treurig, stelt de gemeente Middelburg die verantwoordelijk is voor de organisatie van de Jeugdzorg. 'Een duidelijke conclusie waar we mee aan de slag moeten en willen en waarvan we leren en moeten verbeteren.'