Hulphond Tristan is na drie dagen weer terecht

Scherp debat over PFAS in Wester­schel­de: ‘Je laat toch niet toe dat de buurman motorolie in je tuin dumpt?’

24 september MIDDELBURG - Het geduld van Zeeland raakt op. Na een zomer waarin de vragen over de PFAS-vervuiling in de Westerschelde zich opstapelden, willen Zeeuwse politici nu antwoorden. In een scherp Statendebat werd vrijdag aangedrongen op een harde opstelling tegenover Vlaanderen, een pas op de plaats in de Hedwigepolder en een waarschuwing om geen vis meer uit de Westerschelde te eten.