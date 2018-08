Hulp voor zwaargewonde kitten: 'Overal verbrand plastic op haar lichaam'

video 143 vrachtwa­gens met asfalt in 5 dagen

18:05 's-HEERENHOEK - Vanaf maandag kan het verkeer al over twee van de buitenste bogen rijden van De Drie Klauwen, het knooppunt in de Sloeweg dat eind 2019 klaar is. Daarvoor moet komende weekeinde wel even een nieuwe turborotonde uit de grond worden gestampt.